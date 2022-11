Weinig opbeurend rapport: “Temperatuur in Europa stijgt tweemaal zo snel als wereldwijd gemiddelde”

De gemiddelde temperatuur in Europa is in de afgelopen 30 jaar dubbel zo snel gestegen als het wereldwijde gemiddelde en is de hoogste van alle continenten. Als de opwarmingstrend doorzet, zullen uitzonderlijke hitte, bosbranden, verwoestende overstromingen en andere gevolgen van de klimaatverandering een steeds zwaardere tol eisen van de samenleving, de economie en de ecosystemen, aldus een nieuw rapport woensdag van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

Het rapport State of the Climate in Europe, dat samen met de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie is opgesteld, heeft betrekking op 2021 en maakt deel uit van regionale rapporten van de WMO om beleidsmakers te voorzien van gelokaliseerde wetenschappelijke informatie.

De temperaturen in Europa zijn in de periode 1991-2021 aanzienlijk gestegen, gemiddeld met ongeveer +0,5 graden Celsius per decennium. Als gevolg daarvan hebben de Alpengletsjers tussen 1997 en 2021 dertig meter aan ijsdikte verloren. De Groenlandse ijskap smelt en draagt bij tot een versnelde zeespiegelstijging. In de zomer van 2021 vond op Groenland een ongekende dooi plaats en viel er voor het eerst regen op het hoogste punt, het bergstation, als een indicatie voor de toekomst. “Europa is het bewijs van een opwarmende aarde”, aldus het persbericht.

Niet allemaal slecht nieuws

Het is niet allemaal slecht nieuws. Een aantal landen in Europa is zeer succesvol geweest in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In de Europese Unie is de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 met 31 procent gedaald, met een netto reductiedoelstelling van 55 procent voor 2030.

Europa is ook een van de meest geavanceerde regio’s wat betreft grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpassing aan de klimaatverandering, met name in grensoverschrijdende stroomgebieden. “Het is een van de wereldleiders op het gebied van doeltreffende systemen voor vroegtijdige waarschuwing en ongeveer 75 procent van de mensen is beschermd. Actieplannen voor hittegolven hebben veel levens gered in periodes van extreme hitte.”

“De Europese samenleving is kwetsbaar voor klimaatverandering, maar Europa loopt ook voorop bij de internationale inspanningen om de klimaatverandering te matigen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat waarmee de Europeanen zullen moeten leven”, aldus dr. Carlo Buontempo, directeur van de Copernicus Climate Change Service.