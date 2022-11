Toppers van Belgische bodem: Edegemse dansers pakken eremetaal op WK hiphop in Lissabon

Eerder dit jaar werden ze al Belgisch kampioen en mochten de ‘adults’ zich later zelfs Europees kampioen noemen. De verwachtingen waren dus hoog toen ze vertrokken. Teams uit Zuid-Afrika, Portugal, Nieuw-Zeeland: allemaal stuurden ze hun beste dansers voor de strijd naar eeuwige roem. Het niveau lag bijgevolg ontzettend hoog.

De dansers uit Edegem leverden opnieuw een unieke prestatie. In de jongste categorie eindigden de cadetten op het podium met een knappe derde plaats. Ook de juniors mochten het podium op voor een bronzen medaille. Bij de adults deden er twee teams mee van het Edegemse Fitopia: RDC werd knap vijfde en als kers op de taart mag U-nik Crew, de Europese kampioen, zich nu ook één jaar vicewereldkampioen noemen. Er wacht de dansers ongetwijfeld een feest in Edegem wanneer ze terug in België zijn. Nu genieten ze van een verdiende vakantie in … Portugal!