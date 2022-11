Gerecycleerde steenschotten als vloer, een badkamer om van weg te dromen en een apart vakantieverblijf: binnenkijken in de pittoreske hoeve van Natasia en Jo

Je hebt helemaal geen giga-budget nodig om prachtig te wonen. Dat bewijzen Natasia Fanariotis en haar gezin met hun hoeve in Ronse. Zij wonen net in een postkaart. Smalle weggetjes door de Vlaamse Ardennen leiden naar hun pittoreske hoeve. Voor alles − maar dan ook alles − in huis zoekt Natasia een tweedehands of zelfgemaakt alternatief. “Ik zie het als een slimme manier van leven.”