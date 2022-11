Staking in raffinaderij van TotalEnergies in Normandië na vijf weken voorbij

De werknemers van de raffinaderij van TotalEnergies in Gonfreville-L’Orcher, in de Franse regio Normandië, hebben de staking die begonnen was op 27 september maandag beëindigd. Dat hebben de vakbond CGT en de directie woensdag bevestigd.

De staking werd stopgezet nadat directie en vakbond een akkoord hadden bereikt. Het zal nog wel een tweetal weken duren voor de raffinaderij weer op volle kracht zal draaien. De leveringen van brandstof die op de site opgeslagen is, zullen wel snel kunnen hervatten.

De vakbond CGT had in september tot de staking opgeroepen, om een loonsverhoging van 10 procent te eisen voor de werknemers. In Gonfreville wordt elk jaar ongeveer 12 miljoen ton ruwe olie geraffineerd, of ongeveer 12 procent van de totale raffinagecapaciteit in Frankrijk.

Er wordt nu nog gestaakt in één raffinaderij van TotalEnergies, in Feyzin, bij Lyon.