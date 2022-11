Waterlek pal boven de balk zorgt voor ophef op WK turnen: “Absoluut storend, zo niet fysiek gevaarlijk”

Er was dinsdagavond na de teamfinale bij de vrouwen op het WK turnen in Liverpool heel wat te doen over een waterlek pal boven de balk. Er bleek een constante drup te zijn op de balk, maar de teamfinale werd niet stilgelegd.

Na afloop deden enkele turnsters hun beklag. Onder meer de Amerikaanse turnsters zagen water op de balk druppen. “Ik zag het terwijl ik op de balk stond. Waar komt dat vandaan?, vroeg ik me af. Ik wilde het opdrogen voor ik aan de beurt was, maar daar was geen tijd voor. Daarom probeerde ik me dan maar te focussen en gewoon te beginnen”, klonk het bij de turnsters van de Verenigde Staten, die goud wonnen.

Een trainster van de Amerikaanse turnsters reageerde via Twitter. “Als het alleen wat water op de balk was, dan zijn de atletes er al een beetje aan gewend. Vroeger sproeiden ze zelfs om beter te kunnen draaien. Maar ik heb begrepen dat er een actieve drup plaatsvond. Absoluut storend, zo niet fysiek gevaarlijk.”

De Belgische turnsters konden zich niet plaatsen voor de teamfinale. Lisa Vaelen, Maellyse Brassaert, Nina Derwael, Jutta Verkest en Yléa Tollet verzamelden afgelopen weekend niet genoeg punten tijdens de kwalificaties. Wel zijn er komend twee Belgische die in actie komen tijdens de individuele finales: Nina Derwael (brug met ongelijke leggers) en Lisa Vaelen (allround en sprong).