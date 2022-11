Rusland bevestigt militaire samenwerking met Wit-Rusland

De Russische defensieminister Sergej Sjojgoe heeft tijdens een bezoek aan de Wit-Russische hoofdstad Minsk de nauwe militaire samenwerking met Wit-Rusland bevestigd. Die is belangrijk “gezien de toenemende confrontatie tussen het Westen en Rusland”, zei Sjojgoe. Hij sprak in Minsk met zijn Wit-Russische evenknie Viktor Chrenin.

Rusland heeft onlangs duizenden soldaten, tanks en zwaar militair materieel naar Wit-Rusland laten overbrengen, naar de grens met Oekraïne. Wit-Rusland heeft ook zijn militaire bases overgedragen aan Russische troepen voor aanvallen op Oekraïne. Volgens Chrenin zijn Wit-Ruland en Rusland bovendien begonnen met de voorbereiding van een nieuw militair manoeuvre in 2023.

Sjojgoe beschuldigde de NAVO ervan uitgebreide systemen van verdedigingen op te bouwen aan de grens met Rusland en hij hekelde dat het Westen Oekraïne uitrust met wapens en munitie. De minister beweerde ook opnieuw dat het Westen Rusland probeert te vernietigen met onder meer sancties.

Rusland kampt met economische problemen als gevolg van die sancties. Daardoor is het land aangewezen op productie in het buitenland of invoer via buurlanden waar geen sancties gelden. Volgens het staatspersbureau Belta verstrekt Rusland een nieuwe lening van 1,5 miljard dollar (1,52 miljard euro) aan Minsk. Dat geld moet Wit-Rusland gebruiken om zijn capaciteit in bijvoorbeeld machinebouw uit te breiden. Die machines moeten dan geproduceerd worden voor Rusland. Volgens de regering in Minsk zal het geld vooral om civiele projecten gebruikt worden, maar ook voor militaire projecten.