Met een troostjuweel draag je je dierbare altijd bij je: dit zijn de vijf mooiste exemplaren

Op 2 november vieren we naar goede gewoonte Allerzielen. Al is ‘vieren’ meteen niet meteen het juiste woord, want velen onder ons trekken vandaag richting de begraafplaats om bloemen te leggen bij de rustplaats van een dierbare. Niet makkelijk en tegelijk zouden we misschien vaker willen stilstaan bij de mensen die we verloren hebben en tijd willen maken om herinneringen op te halen. Een originele manier om wat meer aandacht te besteden aan de mensen die je hebt verloren is het dragen van een troostjuweel.