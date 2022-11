Nog niet uitgebibberd na Halloween? Dit zijn vijf bloedstollende escaperooms in Limburg

Ontrafel in Alden Biesen in Bilzen de oudste geheimen en mysteries van de Orderidders en probeer de eeuwenoude, verloren schat terug te vinden. — © Serge Minten

Halloween is voorbij, maar ook november is een ideale griezelmaand. Wij selecteerden de vijf spannendste escaperooms in Limburg om samen met je vrienden, familie of collega’s (die durven) uit te proberen.

1. Indiana Jones in Genk

Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark. Wereldreiziger en archeoloog Indiana Jones wordt net voor de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse overheid ingehuurd om een relikwie op te sporen, voordat dat artefact in de handen van de nazi’s valt. Waarschuwing: voor dit spel beschik je best over genoeg hersencellen.

Playcity Genk, Sledderloweg 98 in Genk. Info: www.escapeuniverse.be/escape-room/indiana-jones

© RR

2. Schattenjacht in Alden Biesen in Bilzen

In de pop-up escaperoom The Lost Treasure of Alden Biesen waan je jezelf een nobele ridder of jonkvrouw dankzij een schitterend decor. Ontrafel de oudste geheimen en mysteries van de Orderidders en probeer de eeuwenoude, verloren schat terug te vinden.

Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info: www.alden-biesen.be/post/the-lost-treasure-of-alden-biesen

© Serge Minten

3. De Reactor in Bree

Paniek in Bree: er is iets mis met de experimentele reactor die de stad van stroom voorziet. Het alarm van de reactor gaat af en geeft een kritieke toestand aan. Over één uur kan een explosie niet meer vermeden worden. Welk team kan een wereldramp verhelpen?

Escaperoom Bree, Gerdingerstraat 13 in Bree. Info: www.escaperoombree.be/reactor

© Escaperoom Bree

4. Trainers in de Pokémon League in Hasselt

In Escape House Hasselt ben je net zoals Ash Ketchum een jonge pokémontrainer in de Pokémon League. Je krijgt 61 minuten de tijd om te ontsnappen uit een kamer die de eigenschappen van een lunapark met een escape room combineert. Gotta Catch ‘Em All!

Kuringersteenweg 332 in Kuringen (Hasselt). Info: www.escape-house.be

© Sven Dillen

5. Slachtoffer van organenhandel in Tongeren

In Tongeren kan je je wagen aan een potje ‘LIVE OR DIE’. Deelnemers worden versuft wakker in een vreemde kamer en beseffen na een tijdje dat ze het slachtoffer geworden zijn van een ontvoering voor illegale organenhandel. Wegwezen dus! Time is ticking, maar hoe lang geldt dat nog voor jouw hart?

Jekerstraat 62 in Tongeren. Info: www.breakfree.be