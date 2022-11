GEMEENTERAAD. Heers plaatst extra vaste camera’s aan skatepark en sporthal

Heers

Camera’s: De raad gaf groen licht voor een informatieveiligheidsovereenkomst tussen de gemeente en de politiezone Kanton Borgloon. “De gemeente Heers beschikt over een aantal camera’s die destijds via s-Lim werden besteld en geïnstalleerd”, zei burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “In deze overeenkomst wordt vastgelegd op welke manier de politiezone moet omgaan met deze beelden en aan welke regels beide partijen zich moeten houden.” Om veiligheidsredenen gaat de gemeente een extra camera laten plaatsen aan het skatepark. “Die zal het skatepark continu in beeld brengen. Ook aan de sporthal worden er, na de verbouwingswerken, extra camera’s geïnstalleerd die het nieuwe terras, de speeltuin en de buitenterreinen in beeld zullen brengen”, liet Pirard nog weten.

Steenweg: De raad keurde ook het gemeentelijk aandeel goed voor de aanleg van nieuwe fietspaden en gescheiden riolering langs de Steenweg (N3) in het centrum van Heers. “In de loop van 2023 zal de eerste fase van deze werken starten”, vertelde bevoegd schepen Benny Schroyen (VLDumont). “Het gaat hier over het gedeelte tussen de Paardskerkhofstraat en Salvialaan. Het bedrag ten laste van de gemeente wordt geraamd op 263.409 euro. De tweede fase, van de Salvialaan tot aan de Hoolstraat, zal aansluitend plaatsvinden.”

Werkgelegenheidsplaats: Raadslid Erika Princen (Hecht) vroeg of de gemeente eventueel een zaal ter beschikking kan stellen voor de werkende mens. “Zeker met de huidige hoge energiefacturen kan dit een waardevol alternatief zijn voor telewerken.” Bevoegd schepen Dieter Janssen (VLDumont) had hier wel oren naar. “We hebben een tijd geleden met Unizo al afgesproken om deze mogelijkheid eens te overwegen. Het moet wel om een werkgelegenheidsplaats gaan, en niet om een vestigingsplaats. We bekijken nu een paar mogelijke locaties, zoals een lokaal in het gemeentehuis of een buurthuis. Ook de oude koestal van de Heerse kasteelhoeve kan, na de geplande voorlopige restauratie, een optie zijn.”