Openluchtmuseum Bokrijk blijft na 2 november toch nog open: “Geste in economisch uitdagende tijden ”

Niet alleen is het gratis toegankelijk, ook om te parkeren moet u de komende dagen niet betalen. “Normaal was het seizoen afgelopen op 2 november”, zegt Igor Philtjens, gedeputeerde en voorzitter van het domein Bokrijk. “Maar als geste in economisch uitdagende tijden en omwille van het mooie weer hebben we beslist de volledige herfstvakantie open te houden.”

Behalve wandelen kan je in het Openluchtmuseum ook terecht voor de Bruegelgame en de volksspelen in de Speelschuur. De bakkerij zorgt voor dagvers brood en wie wil kan ook iets eten in Herberg Sint-Gummarus. Het is van 3 tot 8 november open van 10 tot 18 uur. (cn/ef)