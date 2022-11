OVERZICHT. Dit zijn de elftallen van de maand oktober in de provinciale voetbalreeksen

Dit zijn ze, de elftallen van de maand oktober in de provinciale voetbalreeksen. Onze verkiezing van Speler van het Jaar is intussen al aan haar 21ste editie toe.

Het concept is alom gekend: onze medewerkers vragen na elke wedstrijd aan de coaches om alle spelers van de tegenpartij (die minstens een half uur gespeeld hebben) een score op tien te geven en wie op het einde van de maand/het seizoen het beste rapport kan voorleggen, is onze Speler van het Jaar in die reeks.

Dit zijn alvast de tussenstanden en de elftallen van de maand oktober. Spelers moeten 75 procent van de wedstrijden gespeeld hebben om in de totaalstand te verschijnen.

Vaststelling: slechts vijf spelers slaagden erin om hun koppositie vast te houden. In 2A (Sébastien Daminet van HO Heide), 3A (Kenneth Vanderheyden van Linkhout ), 4B (Sven Vanvolcksom van EMBO), 4D (Martijn Knooren van Waterloos-Voorshoven) en bij de vrouwen in tweede provinciale A (Emma Lowist van Wiemismeer).

In 2B en 3B rukken Diego Do Ceu (RC Peer) en Yassin Chadli (Maasland NO) op van plek twee naar één. Illias Kaddouri (Houthalen VV in 3C) en doelman Bjorn De Bruyne (Ellikom in 4C) wippen van drie naar één. In 4A duikt Wouter Mareels (Bokrijk) plots op als leider. Bij de vrouwen staan Emily Dirx (DV Bilzen Utd.) in eerste provinciale en Noémi Todde (Zonhoven Utd.) in 2B voor het eerst aan de leiding.

Ook benieuwd naar je eigen klassering of die van je ploegmaat(s)/favoriete speler(s)? De volledige tussenstand per reeks kan je hier terugvinden:

