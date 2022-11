Al meer dan 130.000 bezoekers voor ‘Zillion’

De hype blijft duren. In zeven dagen tijd lokte ‘Zillion’ al 132.000 mensen naar de bioscoop. Zo neemt de film van Robin Pront (36) een verschroeiende start: het is geleden van ‘Loft’ en de ‘Kampioenen’-films dat een Vlaamse film zo’n sterke openingsweek kende.

Meer dan dubbel zo veel bezoekers als de superheldenfilm Black Adam, momenteel de tweede best bekeken film. In amper een week is Zillion naar de top van de Vlaamse box office gesprongen. Een gevolg van positieve recensies, sterke mond-aan-mondreclame en vooral de straffe acteerprestaties van de cast, zeggen ze bij Kinepolis. In die eerste week scoort Zillion zelfs beter dan Top gun: Maverick, dé blockbuster van 2022 die net voor de zomer verscheen.

Met 132.000 bezoekers in z’n startweek sluit Zillion aan in de rij van de meest succesvolle Vlaamse films, Loft en de Kampioenen-films. Door de massale interesse legden verschillende bioscopen al extra voorstellingen in. Regisseur Robin Pront kan het nauwelijks geloven. Zijn vorige film, D’Ardennen, lokte in totaal 160.000 mensen naar de bioscoop. Nu al heeft hij dat aantal bijna geëvenaard. “Wie mij een beetje kent, weet dat ik niet snel met mijn mond vol tanden sta”, zegt Pront. “Dat is nu wel anders. Bedankt voor de talloze berichten en de immense opkomst.”(dvg)