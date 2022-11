Gaan slimme camera’s tegen gsm’ende bestuurders te ver? “We begeven ons op een hellend vlak”

Of er in sommige Vlaamse gemeenten straks boetes in de brievenbus vallen omwille van betrapt gsm’en achter het stuur, is nog niet 100 procent zeker. Niet alle coalitiepartners staan te springen voor het proefproject dat minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) volgend jaar in een aantal gemeenten wil uitrollen. Vooral de liberalen zitten met veel vragen en bedenkingen.