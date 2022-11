Haar ontwerptalent scherpte ze bij aan een prestigieuze modeschool in Milaan, een moeilijke periode in haar leven gaf haar een duwtje in de rug. Op haar 22ste heeft de Genkse Julie Houben, kleindochter van de ex-gouverneur Hilde Houben-Bertrand, haar eigen modelabel. Opvallend: op het etiket vind je geen maat S, M of L.