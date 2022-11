Herfstvreugde wordt tot op geraamte gestript: “Fietsers en wandelaars kunnen passeren”

Nadarhekken staan klaar om eerstdaags rond het voormalige woonzorgcentrum Herfstvreugde in Genk gezet te worden. Dan wordt het complex volledig gestript om later omgevormd te worden tot een wooncomplex. Voor fietsers en voetgangers, die er veelvuldig passeren, blijft er ruimte.

Het voormalige woonzorgcentrum Herfstvreugde wordt tot op het geraamte volledig gestript. Buurtprojectontwikkelaar Matexi gaat het omvormen tot een wooncomplex. Tegen 2025 moet het gebouw helemaal klaar zijn. Eerstdaags gaan de werken van start voor het strippen van de binnenzijde van het gebouw.

De aannemer belooft dat fietsers en voetgangers toch nog kunnen passeren. — © cn

“We gaan het om veiligheidsreden volledig omheinen met nadarhekken”, zegt projectontwikkelaar Gert Petit. “Fietsers en voetgangers kunnen de brug over de Europalaan ook tijdens de werken gebruiken.” Als de aannemer met het buitenstrippen van start gaat, zijn er bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. “Hiervoor gaan we nog gesprekken aan met de stad en de politie”, gaat Petit verder. “Er zou dan wel wat kunnen wijzigen in de manier van omheinen. Maar we zorgen er wel altijd voor dat doorgang mogelijk blijft.” (ef/cn )