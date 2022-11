Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat de bacteriën in onze stoelgang de werking van onze hersenen beïnvloeden. Zo zou de stoelgang van mensen zonder psychische problemen kunnen helpen bij patiënten met depressies en angststoornissen. Het onderzoek naar stoelgangtransplantie is veelbelovend, al hangt er nog een flink geurtje aan.