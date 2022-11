Betonnen keukenbladen en tweedehands verlichting boven de eettafel: binnenkijken in de budgetvriendelijke woning van Hanne en Nick

Je hebt helemaal geen giga-budget nodig om prachtig te wonen. Dat bewijzen Hanne Braspenning (40) en haar man Nick Janssens (42) met hun jarendertighuis in Westmalle. Het koppel gaf zichzelf tien jaar om het eigenhandig te verbouwen. Acht jaar later is alleen de badkamer nog een werkpunt. Dankzij de handige handen van Nick en de creatieve geest van Hanne. “Met verf kan je alles pimpen.”