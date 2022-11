Mariah Carey verklaart kerstseizoen officieel voor geopend en lanceert nieuwe merch

53 dagen scheiden ons nog van Kerstmis, de hoogdag voor iedereen die houdt van gezelligheid, cadeautjes en de nodige kitsch. 1 november wat vroeg om in de kerstsfeer te komen? Daar denkt kerstqueen Mariah Carey duidelijk anders over. Wat haar betreft mogen we officieel beginnen aftellen.

Wie Careys video gezien heeft, moet in eerste instantie met vragen gezeten hebben. Wat doet Carey daar op een hometrainer in een latex heksenpak? Enkele seconden later komt er gelukkig een einde aan die twijfels, want plots is de zangeres te zien in haar gebruikelijke kerstoutfit. Het was maar een grap, Maria Carey lanceert zich niet als toekomstige Halloween queen.

Uiteraard komt de clip niet zomaar uit het niets. Mariah geeft de aftrap voor het kerstseizoen en daar heeft ze zelf alle baat bij. All I Want For Christmas Is You leverde haar door de jaren heen al 65 miljoen dollar op, reden genoeg dus om dat succesverhaal verder te zetten.

Naar goede gewoonte zet ze dan ook haar exclusieve merchandise in de schijnwerpers, met prijzen die starten vanaf 13,98 dollar voor een deluxe cd en die oplopen tot 140 dollar voor een Naughty and Nice-pyjama in kerstthema. De zangeres plant ook vier concerten in december én dit jaar komt Carey bovendien met een kinderboek om nog wat extra geld in het laatje te brengen: The Christmas princess, in samenwerking met Michaela Angela Davis en Fuuji Takashi.

Hoewel we er zelf nog niet helemaal klaar voor zijn, is de wereld dat duidelijk wel. All I Want For Christmas Is You staat op dit moment al op de 26ste plaats in de US iTunes Top Songs-lijst. Vermoedelijk dat het hitnummer tegen Kerstmis nog flink wat plaatsen stijgen.