Maasmechelaar (18) aangehouden na aantreffen van cocaïne en heroïne in auto

Bilzen

Een 18-jarige Maasmechelaar staat onder elektronisch toezicht nadat hij vorig weekend werd betrapt met grote hoeveelheden cocaïne en heroïne in zijn auto. De controle gebeurd op de Martk in Bilzen. De politie vond naast de drugs nog een grote hoeveelheid cash en een klauwmes. In zijn auto zat ook een 18-jarig meisje uit Maaseik. Ook zij werd meegenomen voor verhoor. De achttienjarigen werden gearresteerd op verdenking van drughandel en verboden wapendracht. De drugs, hun gsm’s, het mes en het geld zijn in beslag genomen. Het meisje mocht na verhoor beschikken. De jongen werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. maw