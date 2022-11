LIVE YOUTH LEAGUE. Plaatst KRC Genk zich voor de volgende ronde?

Ajax of Inter?

Mits kwalificatie speelt KRC Genk de play-offs op 7 of 8 februari in eigen huis tegen één van de acht teams die tweede werden in de Champions League-groepen. De loting gebeurt volgende dinsdag om 13 uur. Ajax, Inter, Porto, Shakhtar Donetsk en Frankfurt zitten al in de pot met mogelijke tegenstanders. De play-offs worden in één wedstrijd betwist.