Dries Devenyns (39) blijft nog een jaartje langer prof bij Quick-Step: “Besef dat ik nog steeds mijn kinderdroom beleef”

Dries Devenyns doet er nog een jaartje bij. Het contract van de 39-jarige Leuvenaar wordt verlengd tot eind 2023. Dat maakte zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl woensdagvoormiddag bekend. Voor Devenyns wordt het zijn twaalfde jaar in dienst van The Wolfpack.

Devenyns wilde nog niet stoppen met wielrennen nadat hij dit jaar onder meer de Ronde van Spanje, waarin hij één van de knechten van eindwinnaar Remco Evenepoel was, uitreed. Hij hoopte nog op een nieuw contract en Patrick Lefevere gunde hem dat uiteindelijk.

“Ik besef dat ik nog steeds mijn kinderdroom beleef”, reageerde Devenyns in een persbericht op zijn contractverlenging. “Wielerfans in België en elders in de wereld zien ons als het grootste team. We beleven een droom om voor deze waanzinnige ploeg te rijden.”

“Ik haal nog steeds motivatie uit de uitdaging om conditie op te bouwen, een goeie wedstrijd te rijden, samen te werken met mijn teamgenoten en te vechten voor zeges. Ik besef dat alles wat ik later zal doen in mijn leven niet hetzelfde zal zijn.”

Patrick Lefevere: “Dries gaat door het vuur”

“Dries gaat door het vuur voor het team”, aldus Patrick Lefevere. “Hij heeft een fantastische mentaliteit en zijn ervaring in de wedstrijden is onmisbaar voor de andere renners. Hij weet hoe je kalm moet blijven wanneer het nodig is, heeft een mooie persoonlijkheid en blijft altijd down-to-earth. Het is een genoegen dat we in 2023 weer op hem kunnen rekenen.”

Devenyns heeft zeven overwinningen op zijn naam staan. Na een etappe in de Ronde van Oostenrijk in 2009 was zijn beste seizoen in 2016, toen hij de GP La Marseillaise, een etappe en het eindklassement van de Ronde van België en een etappe en het eindklassement van de Ronde van Wallonië won. Hij pakte voor het laatst de bloemen toen hij de Cadel Evans Great Ocean Road Race in 2020 op zijn naam schreef.