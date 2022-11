Onze weekendtips: vier de aankomst van de Sint of schitter in De Grote Limburgse Popquiz

De Sint komt aan in Hasselt en trakteert meteen veel lekkers. Ondertussen wordt her en der ook Sint-Maarten gevierd met veel vuur en spektakel. Ook voor de liefhebbers van een beetje bloot, van jazz en meer is er van alles te doen.

BESTOOKT

Cultuurcentrum Hasselt bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat vieren de Stokers, het jongerencollectief van het cultuurcentrum, met het tweedaagse festival BESTOOKT. Verschillende kunstdisciplines staan op het programma, zoals een voorstelling van theatergezelschap Kopergieterij of Isaac Roux. De Stokers treden ook zelf voor het eerst naar buiten. Er is een afterparty in de Serre, film, workshops en meer.

Op 5 en 6/11 in CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Andere locaties, info en programmatie: www.ccha.be

© Phile Deprez

Op zoek naar pareltjes

De Tweedehandsbeurs in de Trixxo Arena in Hasselt moet zowat de grootste van de Benelux zijn. Je vindt er alles: van speelgoed en kleding over boeken tot huishoudartikelen. Er is ook een apart lifestylegedeelte. Terwijl de ouders opzoek gaan naar verborgen pareltjes, kunnen de kinderen zich amuseren bij de kinderanimatie en springkastelen.

Op 11/11 vanaf 11 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Aan de kassa zijn ook nog tickets te koop. Info & tickets: www.tweedehandsbeurs.com

© Shutterstock

De Sint komt aan

Het is zover. De Sint doet opnieuw zijn intrede in ons land. Zaterdag komt hij met de boot vanuit Spanje aan in Hasselt. Je kan hem verwelkomen aan de Kanaalkom, daarna trekken de Sint en zijn gevolg door de binnenstad en trakteren ze alle kinderen op lekkers in het sintdorp. Nadien neemt hij zijn intrek in het Huis van Sinterklaas waar hij tot 6 december zal blijven.

Op 5/11 om 13.30 uur aan de Kanaalkom in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/uitinhasselt/sint

© Stad Hasselt

Vuur en spektakel tijdens Sint-Martinustoet

De Sint-Martinusstoet trekt op zaterdag door de straten van Genk centrum. Traditiegetrouw vormen meer dan dertig groepen een stoet van kleurrijke praalwagens en vuurrijk spektakel. De stoet eindigt met een spectaculaire vuurshow op het Stadsplein. Daarna barst de winterkermis op de Grote Markt los.

Op 5/11 om 18 uur in de Rootenstraat in Genk. Info: www.genk.be/vuur-en-spektakel-tijdens-76ste-sint-martinusstoet

© Stad Genk

De Holy Grail van glasblazers

Ken jij jouw persoonlijke Holy Grail? Wat is jouw ultieme houvast? En welke vorm neemt deze aan? Voor veel glasblazers is de Holy Grail het handgeschreven boek ‘Advanced Glassworking Techniques’ van Edward T. Schmid (USA) een stap-voor-stap handboek. Artist-in-residence Sam Aldrigde volgde stapsgewijs de instructies. De nieuwe winterexpo in het GlazenHuis in Lommel toont hét geschrift, The Holy Grail, voor glasblazers.

Nog t.e.m. eind volgend jaar in GlazenHuis, Dorp 14b in Lommel. Info: www.glazenhuis.be

© GlazenHuis

MaasMaanVuur

Indrukwekkende vuurinstallaties en vuurshows: het programma van MaasMaanVuur is zeer uitgebreid. Op en rond de terril in Maasmechelen geniet je van meer dan tien nationale en internationale shows, met onder andere Chris Blaze ‘The Fire Ninja’ uit Australië, Jay Toor ‘Ms. Flames’ uit Israël, La Salamandre uit Frankrijk, een Japanese Fusion Fire Show: Muchuu uit Japan, vzw Dwaallicht uit België en veel meer. Een straf programma.

Op 5 en 6/11 telkens van 18 tot 22 uur aan toegangspoort Terhills, Zetellaan 35 in Maasmechelen. Tickets zijn enkel online te koop via: www.maasmaanvuur.be

© Chris Blaze

Tikkeltje pikant

Mag het iets spannender en ondeugender? Dan is de Erotica, Body & Beautybeurs in Hasselt misschien wel iets voor jou. De beurs is ondertussen een gekende speler in de regio. De organisatie zorgt voor het nodige entertainment met boeiende acts, maar wel op een klassevolle, prikkelende en niet aanstootgevende manier. Je geniet er van erotische kunst, spannende attracties en intieme plekjes.

Op 4/11 vanaf 18 uur, 5/11 vanaf 14 uur, 6/11 vanaf 13 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.eroticabeurshasselt.be

© Erotic-studio.be

Modular404

Voor het eerst wordt in CC Muze in Heusden-Zolder een mini modulation-festival georganiseerd. Modulation betekent de verandering van toon, het staat voor een breed palet aan geluiden van ambient tapeloops tot industriële triphop en experimentele glitch. Tijdens dit festival brengen vier artiesten een quadrafonische set modulaire synthesizers en elektronica.

Op 5/11 vanaf 20 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info & tickets: www.muze.be

© CC Muze

Vuur en gezelligheid op Sint-Maarten

Op heel wat plaatsen in de provincie wordt volgende week Sint-Maarten in de kijker gezet. Zo ook in de buurt Brookhook in Kinrooi. Om 19 uur vertrekt een lampionnentocht aan de Hennekapel. Daarna zijn er festiviteiten rond de vuurkorven met animatie voor kinderen. Dj Math zorgt voor de nodige muziek en er is een optreden van Romina van The Voice Kids. Een lekkere tas soep, warme choco en hotdog mogen niet ontbreken.

Op 10/11 vanaf 19 uur in de Kampstraat 40 in Kinrooi. Info: www.kinrooi.be/kalender

© BrookHook

De Grote Limburgse Popquiz

Ben je het type dat aan de toog altijd allerlei muziekweetjes zit te lallen? Dan moeten we jou hebben, want op vrijdag 11 november doen we eindelijk nog eens De Grote Limburgse Popquiz. In het cultuurcentrum in Hasselt krijg je acht ronden voor de kiezen over de Limburgse muziekgeschiedenis in combinatie met een liveband op het podium en Stijn Meuris als presentator. (cru)

Op 11/11 van 20 tot 23.30 uur in ccha, Kunstlaan 5 in Hasselt. Inschrijven is verplicht en kan met maximaal vier personen per ploeg. Prijs: 20 euro per team. Info en inschrijvingen: www.ccha.be

© DBA

Hasselt in the Mood

Hasselt in the Mood groeide de voorbije jaren uit tot een gekend evenement. Al een aantal jaren organiseert ‘Jazz in Hasselt’ op 10 november een jazzkroegentocht in de horeca van de Hasseltse binnenstad. Dit jaar wordt daar voor het eerst een tweede dag, op 11 november, aan toegevoegd. Verspreid over meer dan twintig locaties zijn er meer dan dertig jazzconcerten.

Op 10 en 11/11 vanaf 18 uur op verschillende locaties in de Hasseltse binnenstad. Info: www.jazzinhasselt.be

Peter Hermesdorf. — © Marc Verhey

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 5 november

De eerste schooldag van Milan

Tijdens het voorleesuurtje in de bib wordt voorgedragen uit De eerste schooldag van Milan, daarna ga je samen aan de slag met knutselmateriaal. Ideaal voor kindjes die binnenkort voor het eerst naar school gaan.

Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 23 in Bilzen.

Om 10 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 5 november

Dialectmis

Paalonline organiseert haar jaarlijkse dialectmis met als thema oorlog en vrede.

St. Johannes de Doper Kerk, Paal Dorp in Beringen.

Om 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 5 november

Rollerdisco

Rolplezier met lichteffecten, muziek, skateramps, etc. voor iedereen op inlines en rolschaatsen.

Sportcentrum Herkules, Ursulinestraat 1 in Herk-de-Stad.

Van 17.30 tot 20.30 uur

Basistarief: 7 euro

WANDELEN

Zaterdag 5 november

Wandel mee dag

Wandel mee in de rustige omgeving van Peer, over landelijke wegen. Kom tot rust in stilte tijdens een wandeling door de Dommelvallei.

Parochiecentrum, Kloosterstraat in Peer.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

CONCERT

Zaterdag 5 november

Orgelconcert

Orgelconcert door Ignace Michiels, docent aan het stedelijk conservatorium van Brugge en aan het conservatorium van de Gentse Hogeschool. Hij concerteert over de hele wereld en is nu te gast in Hasselt.

Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt in Hasselt.

Om 15 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 5 november

40 jaar Aimé’s Big Band

Aimé’s Big Band bestaat 40 jaar en is een ouwe getrouwe in het cultuurcentrum van Leopoldsburg. Dat wordt gevierd samen met Luc Caals en Marjan Berger.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Om 20.15 uur

Basistarief: 20 euro

Zaterdag 5 november

Soulsister

Soulsister Is terug en hoe. Na een lange stilte bracht de muziekgroep in het voorjaar enkele nieuwe singles uit. Nu trekken ze rond met een theatertournee.

Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen.

Om 20.15 uur

Basistarief: 35 euro

Zaterdag 5 november

Dana Winner

Vier samen met Dana Winner en haar vierkoppige liveband de liefde en muziek en herbeleef alle grootste hits.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree.

Om 20.15 uur

Basistarief: 28 euro

Zaterdag 5 november

Celtic Night

Het Keltische muziekfestival Celtic Night is aan haar 23e editie toe. Het belooft een muzikaal feest te worden dat je niet wil missen met Diane Cannon, Jack Warnock, Billow Wood, en RURA.

Cultuurcentrum De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel.

Van 19 tot 23 uur

Basistarief: 28 euro

Zaterdag 5 november

Proud to be Loud

Metalfestival met World Decay, Your Highness, Toxic Shock en Off The Cross.

Buurthuis Terlogt, Helstraat 22 in Diepenbeek.

Vanaf 18.30 uur

Basistarief: 16 euro

THEATER

Zaterdag 5 november

Grof geschud

Een hilarische en ontroerende theatervoorstelling over twee ex-geliefden die zichzelf proberen te verlossen van de verpletterende angst om verlaten te zijn.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren.

Om 20.30 uur

Basistarief: 16 euro

Zaterdag 5 november

Nerveuze Vrouwen

Theatervoorstelling van Te Gek!? over vier nerveuze vrouwen die stemmen in hun hoofd horen en denken in kronkels en bochten. Ze vertellen wat het is om verloren te lopen in de donkere kamers van hun gedachten. Met Clara Cleymans, Inge Paulussen, Tine Reymer en Slongs ‘die van ons’.

GC Tentakel, Kneuterweg 2 in Zonhoven.

Om 20.15 uur

Basistarief: 25 euro