Hint Frank Verstraeten op terugkeer van Zillion?

De film ‘Zillion’ loopt intussen een week in de zalen, en dat roept bij heel wat mensen een flinke portie nostalgie op. Tickets worden vlot verkocht, en er waren aansluitende Zillion-feestjes in de Waagnatie, met maandag de laatste. Het zou een tijdelijke terugkeer zijn, al lijkt de oprichter van de discotheek en zijn beruchte Zundays Frank Verstraeten (53) te hinten op een vervolg.

“Verlies onze kleine signalen uit het Zillion Universum niet uit het oog”, klinkt het op de Facebook-pagina van Verstraeten. Daarbij hoort ook een foto met de datum 4 februari 2023, niet zo gek lang na zijn verjaardag. Bij een volgende post heeft hij bovendien oude lidkaarten bovengehaald. “Iedereen met een Zundays-membership card krijgt gratis toegang tot elk Zillion evenement voor het leven.” Meer info is er nog niet bekend, maar dat het wellicht nog niet gedaan is met Zillion-plannen, lijkt duidelijk. Misschien in het Sportpaleis, zoals iemand onder zijn bericht suggereert.

