Roberto Martinez neemt het ook in buitenlandse media op voor Eden Hazard: “Hij is zó getalenteerd”

Roberto Martinez behoudt in de aanloop naar het WK het vertrouwen in Eden Hazard (31). De bondscoach van de Rode Duivels sprak vorige week al met Belgische media en liet zich deze week ook uit in de buitenlandse pers over zijn kapitein. “Hij is geboren om te voetballen”, zei de bondscoach tegen talkSPORT.

Eden Hazard blijft in het sukkelstraatje zitten bij Real Madrid. De voorbije zeven competitiematchen liet coach Carlo Ancelotti hem geen minuut invallen. En nu staat de Rode Duivel aan de kant met spieroverlast in de dij, waardoor hij de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tegen Celtic mist.

“Luie commentaar” over lichaamsgewicht

Bij talkSPORT herinneren ze de bondscoach er nog eens aan dat Hazard in het verleden tot tweemaal toe met overwicht terugkwam uit vakantie bij Real Madrid. “Eden Hazard kan slechte wedstrijden spelen en kan momenten hebben waarop hij niet op z’n best is”, geeft Martinez toe. “Mensen zeggen soms dat het door zijn lichaamsgewicht komt of omdat hij te veel vet meedraagt… Wel, hij draagt datzelfde lichaamsvet ook mee wanneer hij het verschil maakt. Je moet begrijpen dat hij een speler is die op basis van zijn talent speelt.”

“Hij heeft de capaciteiten om spelers één tegen één uit te schakelen”, vervolgt Martinez. “Als hij niet speelt, is het makkelijke commentaar dat hij niet zo smal of zo atletisch is als hij zou moeten zijn. Ik denk dat dergelijke commentaar irrelevant is en ik noem het luie commentaar. Eden kan goeie en slechte wedstrijden hebben, maar zijn lichaamsgewicht blijft gelijk. Hij is zó getalenteerd, hij is geboren om te voetballen. Hij is iemand aan wie je ziet dat het geen lastige job voor hem is om het verschil te maken.”

“Prachtige menselijke kwaliteiten”

Ook over de Eden Hazard naast een voetbalveld is bondscoach Roberto Martinez bijzonder enthousiast. “Hij heeft prachtige menselijke kwaliteiten. De ruimte licht op als hij ergens binnenkomt. Iedereen geniet van zijn gezelschap. Hij zegt ook altijd de juiste dingen tegen de jongere spelers. Hij is een van die stille leiders met wie je graag samenwerkt omdat ze zo uitzonderlijk zijn in wat ze doen, maar tegelijk ook zo normaal zijn omdat ze het talent hebben.”