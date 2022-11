Rapport onthult “onaanvaardbare” vrouwonvriendelijke wantoestanden bij Britse politie

Een nieuw onderzoeksrapport over de diepgewortelde seksistische cultuur bij de politie in Engeland en Wales doet stof opwaaien in het Verenigd Koninkrijk. Het rapport van de Britse politiewaakhond HMICFRS onthult bijvoorbeeld hoe rekruten die beschuldigd zijn van huiselijk of seksueel geweld toch makkelijk aan een job als agent raken. Maar ook seksistische of agressieve handelingen van agenten die hun boekje te buiten gaan, worden in de doofpot gestopt.