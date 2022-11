Hilarisch of net ongepast? Grote ophef in Nederland om WK-reclame Jumbo met dansende bouwvakkers: “Moesten zich kapot schamen”

De nieuwe reclamespot van supermarktketen Jumbo voor het WK voetbal leidt op sociale media tot verontwaardigde reacties. In de commercial zijn een stel polonaise lopende bouwvakkers te zien. Dat ligt gevoelig, want het toernooi in Qatar is juist omstreden vanwege de slechte werkomstandigheden voor de gastarbeiders die de stadions moesten maken.