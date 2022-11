Jeugdorkest Heibloem zorgt voor griezelige halloweenavond

Oudsbergen

‘Wie vermoordde de dirigent?’ Dat was de hamvraag van de muzikale theateravond van jeugdorkest De Heibloem uit Meeuwen. “Een 25-tal enthousiaste muzikanten, gekoppeld aan acteurs en de uitwisseling met een gastorkest, toonden tijdens deze avond wat ze in hun mars hebben”, vertellen dirigent Ruud Hawinkel en Ivo Gielen van Heibloem Meeuwen. De jongeren en acteurs verzorgden een muzikaal en opwindende avond. “Eens er een nieuwe dirigent was gevonden, konden de rechercheurs aan de slag. Onze jonge muzikanten begeleidden hun zoektocht met griezelige, donkere en instrumentale muziek.” (rdr)