Alle Belgische records verpulverd: Club Brugge is dit waanzinnige bedrag rijker na historische groepsfase (en het is nog niet gedaan)

De magische kaap van 50 miljoen euro: die was al eventjes in zicht voor Club Brugge. Met een startbonus van 15,64 miljoen euro, 5,685 miljoen euro voor het vijfjaarlijks coëfficiënt, ongeveer 2 miljoen euro televisiegeld en een omzet van ongeveer 5 miljoen euro voor de thuiswedstrijden - en er komt er straks nog eentje aan - was Club al verzekerd van een dikke 28 miljoen euro voor het een match gespeeld had. En toen moest die krachttoer nog beginnen. Elf punten én overwinteren in de Champions League: plots staat de teller op ongeveer 48 miljoen euro.

10,6 miljoen euro bij nieuwe stunt

Club krijgt 2,79 miljoen uitbetaald voor twee draws, en nog eens 8,4 miljoen euro voor drie zeges, samen goed voor 10,26 miljoen euro prijzengeld. Tel daar nog 9,6 miljoen euro bonus bij voor de kwalificatie voor de 1/8ste finalesc en de prijzenpot bedraagt vandaag een kleine 48 miljoen euro, afhankelijk van de exacte bedragen die de market pool en de ticketing straks opbrengen.

Hallucinant.

Het kan trouwens nog straffer al moet Club Brugge daarvoor nogmaals verbazen. Als het zich kwalificeert voor de kwartfinales, strijkt het nogmaals 10,6 miljoen euro op. Voor een wedstrijdresultaat op zich wordt in de knock-outfase geen extra premie voorzien.