Kinderen internaat De Dageraad verrast met bezoekje van mobiele boerderij

Kortessem

Naar goede gewoonte bracht de mobiele boerderij van Stal-Ter-Koze ook dit jaar weer een bezoekje aan het internaat De Dageraad in Kortessem. De kinderen verwelkomden heel wat boerderijdieren. “Ze kunnen naar hartenlust knuffelen en de dieren brengen rust en geborgenheid bij de start van hun avontuur op internaat”, klinkt het. Cynthia Geenen, verantwoordelijke en stichtster van Stal-Ter-Koze, was in de buurt om de vragen van de kinderen te beantwoorden en de activiteit mee in goede banen te leiden. De begeleiders van het internaat waren blij met alle lachende gezichten van de kinderen en kijken alweer uit naar een nieuw bezoek. (rapo)