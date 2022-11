Game ‘God of War: Ragnarök’ hakt, kapt en slacht zich heerlijk door de noordse mythologie

De kale godenslachter Kratos en zijn tienerzoon Atreus zijn terug. Ze doken al een tijdje op in het reclameblok van UEFA Champions League-wedstrijden, maar mogen nu opnieuw hun kunsten vertonen in ‘God of War: Ragnarök’.

Nadat hij eerder het hele bestiarium en de halve godenfamilie uit de Griekse mythologie aan zijn kettingzwaarden en strijdbijl had geregen, mocht Kratos in 2018 zich uitleven in de permafrostwereld van de noordse sagen. Helaas hadden de makers toen een deel van de succesformule ook in de ijskast laten steken. Fans hekelden het gebrek aan variatie in het aantal vijanden en misten de heroïsche scènes met enorme wezens die soms hele levels an sich vormden. Die kritiek gaat deze keer niet meer op. Want dit is, oh boy, een feest voor iedereen die van hack-and-slash-amusement houdt.

© RR

Tatzelwurm

In deze nieuwe game bereidt alles en iedereen zich voor op de grote, allerlaatste veldslag tussen de noordse goden, Ragnarök. Op de PlayStation 5 met al zijn grafische superioriteit ziet de game er fabelachtig uit. Gouden en zilveren objecten schitteren in het licht, pelshaartjes op de outfits dansen in de wind en de speciale effecten persen alles uit uw led-televisie. De game vertelt een gelaagd en dramatisch verhaal van een vader en zijn opgroeiende tienerzoon die met zijn identiteit worstelt. En strooit daar een heleboel krenten uit de noordse mythologie over. Interesse in deze verhalen? Via een codex kan je veel nalezen. Bijvoorbeeld over draugrs, einherjars, tatzelwurms of andere creaturen die de tocht onheilspellend maken.

© RR

Mythologische Hulk

Met uitgebreide mogelijkheden om wapens en pantser te customizen kan je de gameplay naar je hand zetten. Iets wat in de ontelbare vechtscènes tot zijn recht komt. Dat in combinatie met de klassieke woede-uitbarstingen waarbij Kratos in een mythologische Hulk verandert. Dat je Atreus met zijn boog kan laten meevechten, geeft extra schwung aan de actie. Die kan bij momenten erg brutaal zijn. Denk aan onthoofdingen, lichaamssplijtingen en andere slagerstechnieken. De 18+ staat ook niet zomaar op de verpakking.

God of War: Ragnarök speelt als een tierelier en het verhaal dendert in één ruk verder zonder enig laadscherm. Dit is topentertainment. Van dezelfde oerdegelijke kwaliteit als het oorlogstuig dat de dwergen in hun smidse fabriceren voor Kratos en Atreus. Niet vies van een potige actiegame? Dan is dit uw ding.

‘God of War: Ragnarök’, beschikbaar vanaf 9 november op PlayStation 4 en PlayStation 5

© RR