Jeugdverenigingen helpen bij natuurbeheer in Schulensbroek

Herk-de-Stad

De Vrienden van het Schulensbroek beheren het natuurgebied van het Schulensbroek in Herk-de-Stad. Zij krijgen daarvoor de hulp van Herkse jeugdverenigingen. Zopas staken de leden van de KSA van Berbroek en van de chiro van Schulen de handen uit de uniformmouwen.

“Eerst hebben we takken bij elkaar gebracht om die te laten verhakselen”, vertellen Romi Gielen, Lisa Van Dorpe en Wietske Peeters. “Toen dat werk achter de rug was, kregen we de opdracht om grote stenen te rapen. Die moeten we van het terrein hier halen om te voorkomen dat ze schade toebrengen aan de machines als die hier in het gebied ingezet worden.” Martijn Sohl, ook van de chiro van Schulen, heeft een speciale manier om de stenen te verzamelen: “Ik stop mijn zakken ook vol met stenen. Zo kan ik meteen een grote vracht bij elkaar brengen”, lacht hij. lw