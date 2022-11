Waterratten nemen duik tussen spoken en zombies in zwembad Kapermolen in Hasselt

Hasselt

Op halloweenavond was het in het stedelijk zwembad Kapermolen aanschuiven geblazen voor de tweede editie van het griezelzwemmen, een organisatie van de stedelijke sportdienst. Binnenin was het zwembad aangekleed met spookachtige toestanden, de waterratten konden een frisse duik nemen tussen spoken, zombies en andere griezelige schepsels.

Om het allemaal nog wat griezeliger te maken, werd het water her en der met een flinke scheut ‘bloed’ gemengd. De kids konden zich uitleven in een opduikspel, waarbij ze de onderdelen van een skelet uit het water moesten halen en daarna de botten en beenderen terug in mekaar puzzelen.

Jessica Martens en haar kinderen Manuel (7) en Ilario (1) genoten met volle teugen. “We zwemmen gewoon graag, want we zijn regelmatige klanten, maar vandaag is het toch nog iets leuker”, klinkt het. Ook Miel Noelanders een zoontje Arkan amuseerden zich geweldig. “Dit was de ideale manier om Halloween te vieren”, vindt Miel. (raru)

© raru