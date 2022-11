Pompoentocht van basisschool Wegwijs leidt wandelaars door holle wegen

Halen

Tijdens het halloweenweekend organiseerde de ouderraad TiTaTovenaar van vrije basisschool Wegwijs in Halen organiseerde een spannende pompoentocht. Die leidde de deelnemers over de unieke holle wegen van Halen. Het was overigens niet zomaar een wandeltocht.

“Onderweg moesten we op zoek naar tekeningen, elf in totaal”, vertellen de zussen Heidi (11) en Zoé (9) Peetermans, die aan de tocht deelnamen samen met hun nichtje Manou (4). “Elke tekening levert een letter op. Met alle letters samen moeten we een woord vormen.” De buurtbewoners van het traject van de wandeling droegen hun steentje in het creëren van de halloweensfeer. Bij André Cauwbergs worden de kinderen vergast op een likstok én op een andere attractie: “Deze figuur is gemaakt door mijn dochter Danja”, vertelt André. “Ze lokt heel wat belangstelling van de deelnemers.” lw