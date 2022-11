BV’s na stripact Niels Destadsbader en co voor ‘Kom op tegen kanker’: “Het bekijken van de piemels viel tegen”

Strippen voor het goede doel, dat is wat Niels Destadsbader, Dieter Coppens en nog zes andere BV’s doen. Daarmee willen ze aandacht vragen voor prostaatkanker, iets waar nog veel taboe over is. Na de show die dinsdag plaatsvond, lieten heel wat BV’s van zich horen. “Ik ben enorm trots op de jongens, maar toch blij dat ik er zelf niet stond”, aldus Wim Lybaert. Tine Embrechts was dan weer teleurgesteld over de piemels: “Ik kon ze niet goed zien want er was te veel tegenlicht”, vertelt ze.