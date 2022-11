Alien (21) opent zaakje met cupcakes in hartje Sint-Truiden: “Kinderdroom die uitkomt”

Alien Nouwen (21) studeerde af in het zevende specialisatiejaar Office & Logistics in Hasp-O Zepperen. Met de opening van haar eigen zaak ziet ze haar kinderdroom nu in vervulling gaan. “Vroeger was hier Harrys’ Kaffee gevestigd”, vertelt Alien. “Ik werkte er als jobstudent. Toen de zaak in september vorig jaar dicht ging, besloot ik om de sprong te wagen. Ik heb altijd al iets als zelfstandige willen opstarten. De gezelligheid en de warme sfeer die er in het koffiesalon heerste, wil ik verderzetten.”

“Daarnaast ga ik uitpakken met veel verse producten”, gaat Alien verder. “Ik maak hier verse limonades, milkshakes, ijskoffie en wafels.” Al springen de cupcakes nog het meest in het oog. “Die zijn er in verschillende kleuren en smaken. Ze worden gemaakt door Soof’s Cakery uit Oudsbergen, met wie ik nauw samenwerk. Daarnaast zijn er dagverse taartjes en wafels. Alles kan ook worden meegenomen. Ook bied ik verschillende soorten bubble tea aan, iets waar jong en oud gek van is.”

Bubble wafels

Naast klassiekers zoals ijsjes en een lekkere tas koffie pakt Alien ook uit met verse en eigen producten. En daar zit iets bijzonder tussen: de bubble wafels. “Voor de verse wafels maak ik mijn deeg zelf”, vertelt Alien. “Naast de Brusselse wafel heb ik ook bubble wafels in huis, wafels met knapperige randjes en ‘bubbels’ die lekker fluffy zijn.”

Aliens zaak ligt vlakbij het Heilig Hartplein, in het begin van de Ridderstraat. “We gaan het ook buiten gezellig maken met een overdekt terras”, vertelt de uitbaatster, die kan rekenen op enkele jobstudenten als het druk wordt. En natuurlijk op de volle steun van haar ouders, haar zus en haar familie. “Tuttie’s bakery wordt mijn tweede thuis”, besluit ze. (rudc)