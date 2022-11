Vandaag mogelijk boerenprotest in Hasselt tegen mestactieplan

Die plannen in de voormiddag te verzamelen in Bree en gaan dan, volgens plan, in groep naar Hasselt rijden. Daar zouden ze een houten kruis bij de Vlaamse Landbouwmaatschappij, gehuisvest in het Vlaamse Huis aan de Koningin Astridlaan gaan neerleggen. Volk gaan ze daar niet aantreffen want de ambtenarij geniet een vrije dag ter gelegenheid van Allerzielen.

Zowel Boerenbond als De Groene Kring zijn niet op de hoogte van de actie.