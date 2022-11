Tom Meeusen zet na Loenhout punt achter carrière: “De koersen rond kerst, daar doe ik het nog voor”

Tom Meeusen, die maandag 34 wordt, heeft beslist dat de veldrit in Loenhout op vrijdag 30 december zijn laatste wordt. Meeusen kwam vorige week in het Nederlandse Woerden ten val, waarbij hij een spierscheur in de schouder opliep.

“Toch is dat niet de hoofd­oorzaak van zijn beslissing”, klinkt het in zijn omgeving. ­“Alleen is het mogelijk wel de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Vooral de dure trip naar de Verenigde Staten en het alsmaar mager wordende contract hebben hem doen ­nadenken of het allemaal wel nog zin had.”

Meeusen kon ervan overtuigd worden om de fiets niet meteen aan de kant te zetten. Zowel in november als in december is er nog een aantal crossen in eigen omgeving (Niel, Merksplas, Boom, Essen, Antwerpen, Loenhout) en die wil hij graag nog ­rijden als een soort afscheids­tournee. “De crossen rond kerst, daar doe ik het nog voor. Dat is de mooiste periode van het seizoen. Dan staat het publiek rijen dik, heerlijk vind ik dat!”

Loenhout wordt dan het afscheid. In januari gaat hij aan de slag in een fietsenwinkel in Essen.