Nummer één van de wereld Iga Swiatek begint met zege op WTA Finals

De Poolse nummer één van de wereld Iga Swiatek en de Française Caroline Garcia (WTA 6) zijn de WTA Finals (hard/5 miljoen dollar) in het Amerikaanse Fort Worth (Texas) begonnen met een zege in de groep Tracy Austin.

Swiatek versloeg dinsdag (lokale tijd) de Russin Daria Kasatkina (WTA 8) in twee sets: 6-2 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 23 minuten. Garcia rekende ook in twee sets af met de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4): 6-4 en 6-3. De Française moest daarvoor 1 uur en 19 minuten de baan op.

De Griekse Maria Sakkari (WTA 5) en de Wit-Russin Aryna Sabalenka (WTA 7) openden maandag (lokale tijd) met winst in de groep Nancy Richey. Sakkari versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) met 7-6 (8/6) en 7-6 (7/4). Aansluitend was Sabalenka met 3-6, 7-6 (7/5) en 7-5 te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (WTA 2).

De top twee van iedere groep stoot door naar de halve finales. Vorig jaar won de Spaanse Garbiñe Muguruza de WTA Finals, die toen in Mexico plaatsvonden.

Elise Mertens neemt in Texas deel aan het dubbeltoernooi. Met de Russin Veronika Kudermetova versloeg ze in haar opener het Oekraïens-Letse duo Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko in 3-6, 6-1 en 10/6 in de supertiebreak. Mertens haalde vorig jaar met de Taiwanese Hsieh Su-wei de finale. Daarin verloren ze van de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.