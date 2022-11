NBA. Brooklyn verliest ook na ontslag van coach Steve Nash, derde nederlaag op rij voor Warriors

Een tumultueuze dag die begon met het ontslag van de Canadese coach van Brooklyn eindigde met een zuur verlies tegen Chicago, waarin Brooklyn een voorsprong van twaalf punten in het derde kwart verspeelde. Interim-coach Jacque Vaughn moest toekijken hoe Brooklyn opnieuw instortte in het vierde kwart, dat met 31-19 werd gewonnen door de Bulls.

Kevin Durant scoorde 32 punten maar dat volstond dus niet voor de Nets. In het winnende kamp blonk Zach LaVine uit met 29 punten. Brooklyn, dertiende in de Eastern Conference, telt nu slechts twee overwinningen tegen zes nederlagen. Chicago staat zevende met vier overwinningen tegen vier verliesmatchen.

In andere wedstrijden op dinsdag leden de Golden State Warriors hun derde verlies op rij door in Florida met 116-109 de boot in te gaan tegen de Miami Heat. Phoenix, de koploper in het westen, won voor de vijfde keer op rij na een thuiszege tegen de Minnesota Timberwolves (116-107), vooral dankzij de 29 punten van Cameron Johnson. Oklahoma versloeg tot slot Orlando met 116-108.