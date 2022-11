Gert Winckelmans speelt ex-gedetineerde Vince in ‘Thuis’

‘Thuis’ heeft er een nieuw opvallend personage bij en de vertolker van die rol is bij het brede publiek geen onbekende. De Antwerpse acteur Gert Winckelmans speelt in de Eén-serie de rol van Vince, een ex-gedetineerde met een mysterieus verleden.

Vince wandelt ‘Thuis’ binnen, nadat hij net de gevangenis is buiten gewandeld. Wat hij op zijn kerfstok heeft is niet meteen duidelijk, maar wat we wel weten is dat hij de ex is van Vicky (een ander recent personage, gespeeld door Marieke Dilles) en de vader van Ilias (Bram Spooren) en Febe (Renée Van Cauwenbergh).

Het laat geen twijfel dat Vince wat extra complicaties en verwikkelingen in de reeks zal binnenbrengen. “Hij probeert zijn leven weer op de rails te zetten, maar blijft hij wel op het rechte pad en gunt iedereen hem die tweede kans?”, zo ligt Gert Winckelmans een tipje van de sluier in Het Laatste Nieuws. Hij noemt het een “interessante verhaallijn” die de problemen waarmee een ex-gevangene te maken krijgt nadat hij vrij is gekomen, aan bod brengt.

Winckelmans komt zelf niet uit de gemakkelijkste periode achter de rug, met onder meer een veroordeling voor geweld. Maar zijn eigen leven, en carrière, lijkt hij nu alvast weer op de sporen te krijgen. Winckelmans speelt ook mee in de nieuwe serie ‘Alter ego’, stond op de filmset van ‘Het geheugenspel’ van Jan Verheyen en staat ook op de planken met theatergezelschap FC Bergman. Dag en nacht verschil met de donkere coronaperiode toen Winckelmans maandenlang werkloos thuis zat te tobben.

joro