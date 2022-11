Jelle Cleymans klaagt over aspect in ‘Thuis’: “Dat is echt totaal onnozel”

Ooit baatte hij nog ‘De Frens’ uit in Thuis, maar vandaag heeft Jelle Cleymans toch enkele ergernissen overgehouden aan de serie. In De allerslimste mens ter wereld klapt hij uit de biecht over figuranten die in zijn café moesten komen poolen. “Maar die mochten geen lawaai maken dus mochten niet écht poolen. Dat is totaal onnozel”, vertelt hij.