Ook de Sint ziet af door de crisis. Dat is toch wat de grote speelgoedketens ons laten verstaan in hun folders. De focus van het kinderfeest ligt dit jaar op de prijs. Niet verwonderlijk, want speelgoed is in een jaar tijd bijna 5 procent duurder geworden en heel wat gezinsbudgetten kreunen onder de hoge energieprijzen. “De speelgoedketens zijn bang voor de feestdagen.”