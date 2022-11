Tongeren

Op het kruispunt van de Koninksemsteenweg en de Cottalaan in Tongeren zijn woensdagmorgen rond 8 uur twee voertuigen gebotst. Bij de klap raakten de inzittenden niet gewond. Het is al het derde ongeval in een week tijd. Op het kruispunt zijn er veel aanrijdingen. Het verkeer op de Koninksemsteenweg heeft voorrang. Er zijn plannen om het kruispunt te herinrichten maar de timing ligt nog niet vast.

diro/maw