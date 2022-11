Vlaming krijgt GAS-boete omdat hij parkeert voor zijn garage: “De wet blijft de wet”

Een man uit Grimbergen heeft een GAS-boete gekregen omdat hij zijn wagen op straat geparkeerd had voor zijn eigen garage. “We gaan niet op jacht naar dat soort van kleinere overtredingen. Maar onze gemeenschapswachten zullen dit wel vaker tegenkomen op hun ronde en de wet blijft de wet”, laat Philip Roosen (N-VA), de schepen voor Mobiliteit in Grimbergen, weten aan de openbare omroep VRT.

Volgens de Belgische wegcode mag je immers niet parkeren op de openbare weg voor een inrit, uitrit of garagepoort, tenzij de nummerplaat van jouw voertuig duidelijk vermeld wordt en dat was hier blijkbaar niet het geval.

Volgens de man heeft de betrokken gemeenschapswacht of agent hem niet aangesproken vooraleer de GAS-boete uit te schrijven. De schepen onderlijnt dat de gemeente niet prioritair optreedt tegens wagens die voor de eigen garagepoort geparkeerd zijn. “Ik ken dit concrete geval niet, maar het is wel de bedoeling dat onze gemeenschapswachten altijd eerst proberen te sensibiliseren en in overleg gaan met de overtreder.”