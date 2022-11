Remco Evenepoel en Oumi vierden samen Hennadag, en dat lokt veel reacties uit: “Maar dit is al jaren de realiteit”

Dat het een topfeest was. Dat konden we opmaken uit de foto’s die Oumaima Rayane (22), mevrouw Remco Evenepoel, deelde van haar Hennadag. Het koppel, in traditionele klederdracht, vierde twee dagen voor het huwelijk een Marokkaans vrijgezellenfeest. De foto gaat over de tongen. “Maar dat is eigenlijk nergens voor nodig”, zegt cultuursocioloog Walter Weyns (UA). “Dit is al jaren de realiteit.”