‘Chateau Meiland’ plots van de antenne gehaald

Vorige week eindigde de aflevering van de Nederlandse realitysoap op Play5 op een belangrijk moment. De familie Meiland wachtte op hun kasteel in Frankrijk op de nieuwe bewoners. Maar die ontmoeting krijgen we voorlopig niet te zien.

Vanaf 2 november staat er elke woensdagavond een heruitzending van Zo Man Zo Vrouw in de programmakolommen. Het huidige seizoen van Chateau Meiland is na amper zes weken alweer van antenne gehaald.

Een beetje raar, als je weet dat er nog zes afleveringen te gaan waren en we midden in een belangrijk verhaal zitten. Bovendien is de realityreeks het best bekeken programma van de zender. Vorige woensdag keken er 178.000 mensen live.

Bij Play5 wil men enkel kwijt dat het programma later weer zal opgepikt worden. En dat het niet ongewoon is voor de zender om ‘een programma te splitsen en nadien verder uit te zenden.”