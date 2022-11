Trump ziet al opnieuw “tekenen van fraude” bij Midterm-verkiezingen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen in 2020 nooit heeft erkend, gewaagde dinsdag van vroege tekenen van fraude bij de briefstemmen in Pennsylvania tijdens de tussentijdse verkiezingen. Die deelstaat is de sleutel tot de overwinning in de Senaat.

“Daar gaan we weer! Vervalste verkiezing!”, schreef de Republikeinse miljardair op zijn sociale netwerk, Truth Social. Hij deelde daarbij een link naar een artikel van een conservatieve website waarin wordt beweerd dat de autoriteiten van Pennsylvania honderdduizenden stembiljetten verstuurden naar kiezers wier identiteit niet was “geverifieerd”. Verkiezingsfunctionarissen in de staat, een van de meest bekampte, wezen de beschuldigingen van de hand: de stemmen worden alleen geteld als kiezers hun identiteit bewijzen.

“De Democraten spelen nog steeds spelletjes, omdat ze weten dat ze in de problemen zitten”, dixit Donald Trump vrijdag. “Gelukkig houden patriotten en verkozenen dit nauwlettend in de gaten”, vervolgde de voormalige leider, die alomtegenwoordig is in de campagne voor de tussentijdse verkiezingen.

De Midterms vinden plaats in een bijzonder gespannen klimaat. De autoriteiten vrezen dat desinformatie en diepe politieke verdeeldheid kunnen uitmonden in geweld. Sommige kiesagenten en gekozen vertegenwoordigers hebben al een toename van bedreigingen en intimidatie gemeld. Forbes bericht dat in Arizona de Democratische staatssecretaris Katie Hobbs al minstens tien gevallen van intimidatie van kiezers gemeld heeft aan het ministerie van Justitie. Zo meldden kiezers dat ze gevolgd en gefotografeerd werden.

In 2020 beschuldigde Trump de autoriteiten van verschillende staten ervan de presidentsverkiezingen te hebben gestolen door onder andere het manipuleren van de briefstemmen. Geloofwaardige bewijzen voor die claim kon hij niet voorleggen. Miljoenen Amerikanen blijven echter in de theorie geloven.