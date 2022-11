Twee blauwhelmen gewond bij aanval van woedende menigte op VN-konvooi in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn dinsdagavond twee blauwhelmen gewond geraakt nadat een konvooi van de Verenigde Naties door een woedende menigte werd aangevallen. Dat is vernomen van plaatselijke bronnen en van de VN.

Het konvooi van Monusco (de VN-macht in de DRC) arriveerde in de buitenwijken van Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, toen het bekogeld werd met stenen in de buurt van de “Kanyaruchinya-barrière”, waar de afgelopen dagen duizenden ontheemden toestroomden die de recente gevechten tussen het Congolese leger en de M23-rebellen waren ontvlucht. Minstens één voertuig werd in brand gestoken, volgens een verantwoordelijke van Monusco in Goma.

“Twee blauwhelmen raakten tijdens een schermutseling gewond”, verklaarde de verantwoordelijke. Het konvooi kon na het afvuren van enkele waarschuwingsschoten zijn weg vervolgen.

Een plaatselijke verantwoordelijke van het maatschappelijk middenveld, Adolphe Shukuru, verduidelijkte dat het konvooi tot stilstand kwam toen “het leger de voertuigen wilde doorzoeken op hun inhoud”. De menigte “begon toen de blauwhelmen aan te vallen”, voegde hij eraan toe.

De VN-blauwhelmen, die meer dan 20 jaar actief zijn in de DRC, worden al enkele maanden beschuldigd van onbekwaamheid in de strijd tegen gewapende groeperingen die het oosten van Congo al bijna drie decennia lang terroriseren.