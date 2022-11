Lotto Volley League: Haasrode Leuven klopt Aalst na spannend duel

Beide ploegen wonnen op de openingsspeeldag, maar moesten sindsdien wachten op een nieuwe zege. De Leuvenaars pakten snel twee sets voorsprong (25-23 en 25-21), maar Aalst vocht terug tot 2-2 (19-25 en 18-25). In de vijfde en beslissende set hervond de thuisploeg haar goede vorm en pakte de zege met 15-9. In de tussenstand is Haasrode Leuven voorlopig vierde, Aalst is vijfde.

Woensdag wordt het vervolg van de vierde speeldag afgewerkt met Gent-Achel, Borgworm-Menen en de topper Roeselare-Maaseik. Guibertin is vrij.