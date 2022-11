Het doemscenario van Merol en een wel heel innige knuffel: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

De winnaar van dinsdagavond:

Presentator Kobe Ilsen won met 426 seconden.

De verliezer:

Merol verlaat het spel.

De nieuwkomer van woensdagavond:

Zanger Jelle Cleymans.

De beste quotes:

Kobe kreeg naar goede gewoonte de vraag of zijn kompaan Victor Verhulst is meegekomen om te supporteren. Kobe: “Nee, hij zit nog altijd op een gala.” Jeroom: “En kennen we die Gala? Is dat een leuk meisje?”

Na een vraag over Dia de los Muertos, Erik: “Denk je vaak aan de dood, Merol?” “Ik ben wel bezig met de dood van de wereld, dus onze dood zal ook wel naderen.” Erik: “Oei.” Merol: “Sorry, ik kan het niet positiever maken.” Jurylid Jeroenvan Koningsbrugge: “We zetten er wel een lachband op, komt goed.”

Jeroom na een vraag over maanmissie Apollo 13: “Ik heb een documentaire gezien over een Amerikaan die een ticket had voor een ruimtereis, dat was ongelofelijk spannend. Hij had miljoenen betaald en pas in de laatste minuten wist hij of de vlucht zou doorgaan. Het vertrek was vanuit Charleroi.”

Erik: “Hebben jullie een favoriet zeedier?” Riadh: “Ik eet graag kreeft, gamba’s ook.” Eric: “Ik bedoel om lieftallig naar te kijken.” Riadh: “Een mossel.”

Het mooiste moment:

Dat moet het innige knuffelmoment zijn van Riadh en Merol na het finalespel. Ooit speelde de zangeres hem naar huis, maar nu maakte Merol weinig kans door een achterstand van meer dan 200 seconden. “Nou, dit was dan toch geen appeltje-eitje.” (evdg)

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (17 afleveringen)

2 Danira Boukhriss Terkessidis (13 afleveringen)

3 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

4 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

5 Delphine Lecompte (4 afleveringen)